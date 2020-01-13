دبي ثاني أفضل الوجهات الخر يفية في العالم

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حلت دبي في المركز الثاني في قائمة أفضل وجهات السفر الخريفية لعام 2020، التي أصدرتها مجلة AFAR، متقدمة على مدن مثل باريس وجاسبر الكندية.

واستهلت المجلة الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر تقريرها بالحديث عن إكسبو 2020 الذي وصفته بأنه أعظم وأول معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط يعج بالابتكار والإبداع، وقالت: يمكن للمسافرين تحديد موعد للزيارة ليتزامن مع إطلاق المعرض، وسيتمكن الزوار من الانخراط في المعرض من خلال المأكولات العالمية وتجارب الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، و60 عرضاً حياً يومياً، ومنشآت فنية واسعة النطاق، وبرج مراقبة دائري، وأكبر قبة في العالم بأحدث أجهزة العرض من شركة كريستي للحلول الصوتية والمرئية بزاوية عرض 360 درجة.

كما سيجد الحضور معارض تفاعلية مثل متاهة موازنة ضخمة تتطلب من الناس العمل معاً، ولعبة الكرة والدبابيس، وعلى مستوى الابتكار هناك متحف المستقبل. وسيتم افتتاح سبعة فنادق على الأقل في عام 2020.