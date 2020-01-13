مندوبو الأمم المتحدة يطلعون على تجربة الإمارات من أجل المناخ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، بوفد المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، على هامش فعاليات الدورة العاشرة من اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وقدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً لأعضاء الوفد حول جهود الدولة ونموذجها في العمل من أجل المناخ محلياً وعالمياً، متناولاً اعتماد الدولة لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات كهدف استراتيجي لرؤية الإمارات 2021، والبرنامج الوطني للتكيف، الدراسات التقييمية لتداعيات تغير المناخ على القطاعات الحيوية التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى القانون الاتحادي للمناخ الذي تم الانتهاء من إعداده كأول مظلة قانونية وطنية في هذا التخصص في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول جهود دولة الإمارات في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة. وشهد الزيودي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين «آيرينا»، ودائرة الطاقة في أبوظبي.