«الاتحاد للطيران» في رحلة بيئية إلى بروكسل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تشغيل رحلة بيئية من أبوظبي إلى بروكسل مع انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2020. وستستعرض الرحلة مجموعة من المبادرات التي تعكس التزام الناقلة بتطبيق ممارسات مستدامة في الجو وعلى الأرض.

تنطلق رحلة الاتحاد للطيران رقم EY57، عند الساعة 2.20 فجر اليوم الاثنين على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وهي الأحدث والأكثر فعالية في أسطول الاتحاد، إذ تستهلك الطائرة كمية وقود أقل بنسبة 15 % مقارنةً بأنواع الطائرات الأخرى المشغّلة من قبل الشركة.

وستتبع الرحلة مساراً خاصاً، ويعتبر الأمثل لتخفيض كمية الوقود المستهلكة والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك بحسب يوروكونترول، مزود خدمة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأوروبي.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تعتبر الممارسات المستدامة تحدياً أساسياً ومستمراً لقطاع الطيران، الذي يسعى جاهداً إلى خفض الانبعاثات والنفايات الكربونية، وذلك مع ملاقاة الطلب المتزايد على النقل الجوي. وتعتبر هذه أولوية بالنسبة إلى إمارة أبوظبي كذلك، حيث تشكّل الاتحاد محفزاً أساسياً في النمو الاجتماعي والاقتصادي».