«إمباور» تسلط الضوء على تقنياتها

المصدر: (دبي- البيان )

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في فعاليات الدورة الثالثة عشر للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف تسليط الضوء على أهم وأبرز إنجازاتها على صعيد الطاقة والتكنولوجيا النظيفة والكفاءة في قطاع تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «نحرص دائماً على المشاركة في الفاعليات المحلية والعالمية، ولا سيما القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعد المنصة العالمية الرائدة للاطلاع على أحدث حلول الاستدامة والتقنيات المساعدة لإحداث التقدم والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز التنمية المستدامة والنمو، إضافة إلى تسهيل عملية الاستثمار، خاصة في وجود تزايد ملحوظ في الاهتمام بجهود المنطقة في تعزيز الاستدامة».