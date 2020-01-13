5 محاور تبحثها قمة طاقة المستقبل اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تبحث أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي اليوم 5 محاور رئيسة تشمل الطاقة والطاقة الشمسية والمياه والنفايات والمدن الذكية، ومن المنتظر أن تشكّل القمة في ظلّ هذه البرامج ملتقى استثنائياً لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، وتحتضن القمة التي تستمر حتى الخميس 16 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من مبادرات الاستدامة في عملياتها، بدءاً من الوظائف الإدارية مثل تسجيل الزوار، ومروراً بمواد البناء المستخدمة في إقامته، ووصولاً إلى تقليل النفايات الناتجة عن خدمات تقديم الطعام، وذلك انطلاقاً من حرص المنظمين على جعل الحدث مثالاً يُحتذى في إبراز قدرة التغييرات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يحضر القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعتبر أكبر حدث مستقبلي في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط، 33,500 مشارك من 170 دولة بجانب 800 جهة عارضة متخصّصة.