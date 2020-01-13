«مواصفات» تستعرض مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل بجناح خاص، تعرض خلاله حزمة مشروعات وطنية رائدة، أصدرتها وتبنتها الهيئة في مجال كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة، وذلك ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، الذي تنطلق فعالياته غداً في العاصمة أبوظبي.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، استعراض عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بكفاءة استهلاك الطاقة، وتعريف الجمهور والشركات بعدد من الأنظمة واللوائح الإماراتية التي أصدرتها الهيئة، في قطاعات الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة للمركبات، والمركبات الكهربائية، والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، والعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، والرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات، والعلامة البيئية الإماراتية، والمنتجات المبتكرة.

وأكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة ستستعرض خلال المشاركة، أبرز ما تحقق من نتائج ضمن مجموعة برامج تم تنفيذها لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، تتعلق بمكيفات الهواء المنزلية وغسالات الملابس والمجففات وأجهزة التبريد المنزلية وسخانات المياه التخزينية الكهربائية، وجلايات الصحون ومضخات المياه ومكيفات الهواء التجارية والمركزية، والأصباغ والدهانات والإطارات وغيرها.

وأضاف المعيني: سنعلن نتائج منظومة كفاءة الطاقة خلال العام الماضي، إضافة إلى خطط التوسع المستقبلية في مشروعات تحسين الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، حيث تواصل الهيئة جهودها في سبيل دعم مفاهيم السلامة والأمان والاستدامة، من خلال إعداد وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية.

ولفت المعيني إلى أن الهيئة ستعلن خلال مشاركتها في الفعالية، عن عدد من المشروعات المستقبلية، واللوائح الجديدة التي تعد جزءاً من حزمة البرامج الشاملة التي أطلقتها الهيئة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة بالأسواق المحلية.