«أدنوك» تستأجر مساحات مكتبية بمربعة سوق أبوظبي العالمي

المصدر: (أبوظبي- وام)

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ووحدة العقارات والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، اتفاقية إيجار طويل الأمد لـ8,194 متراً مربعاً في برج السراب، وهو واحد من 4 أبراج في مربعة سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.

تأتي هذه الخطوة من جانب «أدنوك» عقب إنشائها ذراعين تجاريتين جديدتين هما «أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك التجارية»، واللتين تم تأسيسهما في المربعة. وكانت الأخيرة قد أصبحت في 2019 مقراً لمنصة (Hub71) منصة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تجمع تحت سقف واحد شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين والشركات العالمية.

وجهة مفضلة

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة العقارات والبنية التحتية في «مبادلة»: «أصبحت مربعة سوق أبوظبي العالمي، بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب أبوظبي، الوجهة المفضلة للشركات العالمية والإقليمية، والمكان الذي يربطها بالعالم. وتمضي جزيرة المارية في تنفيذ برنامج تطويري من 4 مراحل، حيث تم حتى الآن تطوير مساحة قدرها 933351 متر مربع، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً في مبيعات الأراضي ومعدلات الإشغال».