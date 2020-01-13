«كهرباء ومياه دبي» تستعرض مشاريعها المبتكرة

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بصفتها شريك الكفاءة في الدورة الـ 13 للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في الفترة من 13 إلى 16 يناير في العاصمة أبوظبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعزز مشاركتنا ورعايتنا السنوية للقمة العالمية لطاقة المستقبل جهودنا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال حول العالم بهدف توحيد الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، كما تدعم جهودنا لتعزيز سوق الطاقة النظيفة والمتجددة وجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال مشروعات كبرى للطاقة المتجددة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأضاف معالي الطاير: تشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل نمواً وازدهاراً مستمراً، ما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تتكامل جهودنا لتطوير حلول ومشروعات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة، وترتبط هيئة كهرباء ومياه دبي بعلاقات وثيقة مع شركة «مصدر» التي تقود الائتلاف الذي يعمل على إنجاز المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات بحلول عام 2020.

مشاريع متميزة

وتستعرض الهيئة عبر منصتها في قاعة الطاقة (القاعة 5 منصة 5130) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أبرز إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة إلى جانب بعض مشاريعها المتميزة في قطاع الابتكار والمستقبل، ومن أهمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، كذلك تشمل المنصة نموذجاً عن مبنى الشراع المبنى الرئيس الجديد للهيئة.

وتتضمن المنصة كذلك أبرز مشاريع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركاء الهيئة والشركات التابعة لها، وهي مؤسسة «سقيا الإمارات» مركز ومنصة البيانات للحلول المتكاملة (مورو) شركة «ماي دبي»، شركة إنوجي العالمية - الشرق الأوسط مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، مركز دبي المتميز لضبط الكربون، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو).