مسابقة للشركات الناشئة حول العالم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن ملتقى الاستثمار السنوي 2020، الذي يقام في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل إطلاق مسابقة الشركات الناشئة، بمشاركة ما يزيد على 250 شركة ناشئة حول العالم.

والمسابقة فرصة مهمة أمام الشركات الناشئة المتنافسة لعرض أعمالها أمام لجنة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال والتكنولوجيا، والتواصل مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين خلال الملتقى، فضلاً عن حصول الفائزين على جوائز نقدية، وإرشادات ونصائح تساعدهم على زيادة إمكاناتهم في الحصول على تمويل لأعمالهم.

وانطلقت الحملات الترويجية للمسابقة في عدد من الدول، حيث تم الانتهاء من المنافسات في جمهورية التشيك والأرجنتين، وستكون المحطة التالية للتنافس تشيلي، كما سيشهد فبراير باقة من المنافسات في دول عدة.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: يقدم ملتقى الاستثمار السنوي من خلال ركيزة الشركات الناشئة فرصة للمشاركين لرفع رأس مالهم الاستثماري المبكر، أو الحصول على التمويل الأولي لبدء أعمالهم وتوسيع نطاقها.

وتشمل المسابقة 5 فئات تتمثل بـفئة قياس معدل النمو، وفئة الأثر الاجتماعيّ. والفئة الثالثة أفضل استخدام لفئة الابتكار. أما الفئة الرابعة فهي التأثير المناخي والبيئي، والخامسة فئة الخصوصية وحماية البيانات.