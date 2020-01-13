ربط منشآت أبوظبي الصناعية بـ«حصنتك»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تنفيذ مشروع ربط المنشآت الصناعية العاملة بأبوظبي مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي وشركة إنجازات لنُظم البيانات وذلك ضمن برنامج «حصنتك» لأنظمة الإنذار الذكي.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المنشآت الصناعية للتعامل مع حوادث الحرائق وتعزيز فترة استجابة فرق الطوارئ في الحالات الطارئة، الأمر الذي يسهم في تقليل الخسائر المادية والبشرية نتيجة هذا النوع من الحوادث، كذلك يشجع شركات التأمين لتقديم عروض تأمين محفزة للمنشآت الصناعية التي تقوم بتطبيق هذا النظام.

وقام مكتب تنمية الصناعة بالتواصل مع مجموعة من شركات التأمين المحلية وصل عددها إلى 62 شركة لحثها لتقديم عروض تأمينية محفزة للمنشآت الصناعية.