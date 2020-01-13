أبوظبي مركز إقليمي لتجارة السيارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط

المصدر: (أبوظبي - وام)

نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة السيارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك بعدما حافظ مؤشر تجارة القطاع على نشاطه محققاً نمواً بنسبة 5 % خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2019. وبحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء، قفزت تجارة الإمارة من السيارات إلى 28.66 مليار درهم بين يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين مقارنة مع 27.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وساهم النشاط المطرد لتجارة السيارات بأبوظبي والإمارات بشكل عام في زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع «شركات وكالات حصرية وشركات تجارة السيارات المستعملة» خلال السنوات الماضية، والتي يتجاوز عددها 6 آلاف شركة مع نهاية العام 2019 وذلك وفق تقديرات غير رسمية.

ويتضح من الأرقام النمو الكبير في تجارة إعادة تصدير السيارات، والتي بلغت قيمتها 14.459 مليار درهم خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 27% مقارنة مع 11.38 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى صعيد الواردات فقد بلغت قيمتها في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 نحو 13.854 مليار درهم مقارنة مع 15.67 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها. وارتفعت الصادرات إلى 350 مليون درهم من يناير إلى أكتوبر 2019 بزيادة نسبتها 37.2 % مقارنة مع 255 مليونا في الفترة المقابلة في 2018.