شقق دبي مارينا الأعلى طلباً في 2019

المصدر: (دبي ـ البيان)

أصدر بيوت، أكبر موقع إلكتروني للعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريره عن سوق عقارات دبي لعام 2019، والذي أشار إلى مواصلة تسجيل السوق لمعدلات سعرية تنافسية خلال العام الماضي، الأمر الذي أكدته بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي كذلك، حيث أظهرت زيادة عدد وقيمة معاملات بيع العقارات خلال الفترة ذاتها، مما يشير إلى وجود طلب قوي من المستثمرين والمشترين الراغبين في الاستفادة من توجهات الإيجابية التي يشهدها السوق والأسعار التنافسية.

وبشكل عام، حافظت منطقة دبي مارينا على صدارة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال العام الماضي، فيما كانت نخلة جميرا الأكثر جذباً للمشترين والمستثمرين المهتمين بالفلل السكنية. وسجلت معاملات البيع والشراء في منطقة دبي مارينا ارتفاعاً وصل إلى 8.07 مليارات درهم خلال عام 2019 مقارنةً بـ5.06 مليارات درهم في عام 2018، الأمر الذي يعزى إلى انخفاض سعر القدم المربع بنسبة وصلت 11.8% خلال عام 2019 بمتوسط 1,326 درهم مقارنة بـ1,502 درهم في عام 2018.

واستحوذت مناطق التملك الحر في دبي مثل نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين للعقارات الجاهزة.