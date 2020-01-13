«الإمارات للزجاج» تصنع 1.8 مليون متر مربع 2019

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «الإمارات للزجاج»، التابعة لدبي للاستثمار، تصنيع أكثر من 1,8 مليون متر مربع من منتجات الزجاج، بقيمة إجمالية تزيد على 180 مليون درهم من خلال عام 2019. ونجحت الشركة أيضاً في تسجيل زيادة بنسبة 10 % في أعمالها مقارنة بالعام السابق، كما أكدت أن أكثر من 40% من أعمالها تأتي من الإمارات.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: «مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، فقد شهد القطاع العقاري في الدولة إطلاق الكثير من المشاريع التي أسهمنا في إنجازها، وكان سوق الإمارات مصدر ما يزيد على 40% من أعمالنا.

وتوفر الإمارات للزجاج حالياً الزجاج والحلول المتعلقة به في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر وأذربيجان وأستراليا وكينيا ولبنان وتركيا والهند وسريلانكا وباكستان وبنغلاديش وعدد من دول شرقي وجنوبي أفريقيا وكندا».