«بروج» تؤسس شركة تسويقية في مصر

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة بروج البتروكيماوية تأسيس شركة تسويقية جديدة في القاهرة، وذلك في إطار استراتيجيتها التنموية، وحرصها على تلبية احتياجات عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعبيراً عن متانة علاقات الشراكة التجارية، مع عملائها في هذا السوق السريع النمو. ويأتي تأسيس الشركة ثمرة لعلاقات التعاون التاريخية الطويلة بين بروج وعملائها بمصر خلال العقدين الماضيين.

وقال ويم رولز، الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت: تأسيس الشركة بمصر، وهي الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط خارج حدود أبوظبي، يعتبر خطوة ضرورية لفهم أعمق لاحتياجات العملاء، وإتاحة المجال لفتح حوار معهم لنرى كيف يمكن أن نساعدهم بشكل أفضل. وكانت أولى شحنات بروج من المنتجات وصلت إلى عملائها في مصر عام 2002.