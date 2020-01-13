«أمانات» تدرس استحواذاً للرعاية الصحية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت أمانات القابضة أنها تدرس فرصة استثمارية محتملة للاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط. وتأسست مجموعة في بي إس للرعاية الصحية على أيدي الدكتور شامشير فاياليل عام 2007 وتعد أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات مع تواجد متنام في سلطنة عمان.

ويشغل شامشير فاياليل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمانات القابضة، ولذلك تم إعفاؤه من المشاركة في أي مناقشات تتعلق بهذه الفرصة الاستثمارية. وستخضع الاتفاقيات النهائية لموافقة مجلس الإدارة، الجمعية العمومية، الجهات الرقابية، والامتثال التام لقوانين الإمارات.

وعينت أمانات جي بي مورجان مستشاراً مالياً لها، علماً بأن هذه الفرصة ما زالت في مراحلها المبكرة وتتوقف على العديد من العوامل والاشتراطات التجارية والمالية، الموافقات الداخلية، والجهات الرقابية. وستخطر أمانات مساهميها والعامة فور التأكد من أي تطور جوهري التزاماً منها بقواعد الإفصاح والشفافية.