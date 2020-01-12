الإمارات الخامسة عالمياً في الأعمال الحرة

المصدر: دبي ـ (وائل الخطيب)

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في نمو اقتصادات العمل عن بعد والأعمال الحرة، محتلة المركز الخامس عالمياً في عدد الأشخاص العاملين نسبة إلى عدد السكان، متقدمة على كل من أيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والنمسا، حيث يبلغ عدد العاملين في الوظائف الحرة في الدولة 99 شخصاً لكل 100 ألف نسمة.

أما من الدول العربية فحلت المغرب في المركز 25 بـ26 شخصاً لكل 100 ألف نسمة. وصنفت شركة «small business prices. Co U.K» ناشرة التقرير، المدن استناداً إلى جملة عوامل متضمنة عدد وظائف الأعمال الحرة، ومتوسط الرواتب الشهرية، ومتوسط الإيجار، وسرعة النطاق العريض، وعدد نقاط الإنترنت، وعدد مساحات الأعمال المشتركة، ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية.

وعلى صعيد أفضل الوجهات للعمل عن بعد، حيث يكون البقاء على اتصال أكثر أهمية بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة، تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط، محتلة المركز 60 عالمياً، وتصدرت نيويورك قائمة المدن، تلتها باريس ثم لندن وسيئول وهونغ كونغ.