«كنال ريزيدنس» تستكمل برجين في مدينة دبي الرياضية

المصدر: (دبي ـ البيان)

تستكمل مشاريع «كنال ريزيدنس» ذات المواصفات العالية والإطلالة المميزة الواقعة على القناة المائية في قلب مدينة دبي الرياضية في نهاية الشهر الجاري، بتسليم الشقق الخاصة بآخر برجين في مجموعة أبراج «كنال ريزيدنت» الخمسة وهما «الإسباني والعربي» اللذان تم بيع جميع وحداتهما بالكامل.

وكانت مدينة دبي الرياضية مالكة مشاريع «كنال ريزيدنس» قامت قبل أكثر من عامين بتسليم كامل وحدات الأبراج الثلاثة الأولى (وهي البرج الفينيسي، والبرج المتوسطي، والبرج الأوروبي).

وأعرب خالد عبدالرحيم الزرعوني رئيس مدينة دبي الرياضية عن سعادته باكتمال عقد أبراج «كنال ريزيدنس» الخمسة التي تعكس التميز العمراني والحضاري في مدينة دبي الرياضية والتي تعكس حياة التميز لسكان المدينة.

وقال: بعد انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بآخر برجين في المجموعة تم إخطار جميع الملاك لاستلام وحداتهم قبل نهاية شهر يناير الجاري، وأشار أن عدد وحدات البرجين 392 وحدة متنوعة الحجم من استوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف «دبليكس» بالإضافة لحجرة معيشة، بجانب وحدات تجارية في الطابق الأرضي سيتم استغلالها للإيجار لصالح المدينة وهي ليست للبيع.

وتابع: يتضمن المشروع موافقاً للسيارات تستوعب 420 سيارة، وحمامي سباحة وقاعات رياضية كبيرة تستوعب أكثر من 50 رياضياً في وقت واحد للسكان والمقيمين مجهزة بأحدث الآلات والأدوات الرياضية، بجانب منطقة مخصصة لألعاب للأطفال، وممشى راقٍ بإطلالة مميزة على القناة المائية.