معرض لجائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات معرضاً لصور المشاركين في «جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي»، والتي أطلقت بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

ويشتمل المعرض على الصور الفائزة في الجائزة بالإضافة إلى أعمال مجموعة من المصورين الإماراتيين، خلال مجموعة متنوعة من الصور الفوتوغرافية التي تسلط الضوء على التحديات والحلول في التنمية المستدامة ضمن 5 محاور رئيسية، وهي الناس، والكوكب، والازدهار، والشراكات، والسلام وفي إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17 وأجندة الأمم المتحدة للاستدامة 2030.

وقال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «يشكل "أبوظبي للاستدامة" فرصة لزيادة الوعي العالمي حول أهداف التنمية المستدامة بصورة ملهمة ومعبرة من شأنها تشجيع الحوار وتحفيز الشراكات بين مختلف القطاعات.