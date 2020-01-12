شركة إماراتية تبتكر عازلاً للصوت والحرائق

المصدر: (دبي ـ البيان)

استطاعت مجموعة «المكرم»، المتخصصة في تطوير منتجات مواد البناء والسيارات وتحمل علاماتها التجارية «صنع في الإمارات» وتتخذ من الشارقة مقراً لها، إنتاج عازل للحرائق في أسواق الدولة، حيث يستطيع منتج «دولفين بي يو»، والمكون من رغوة ذات خصائص عالية الجودة يمكنها عزل الحرائق داخل المباني والمنازل وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة مع سهولة الاستخدام.

واعتمدت جودة «دولفين بي يو»، من قبل مختبرات محلية وعالمية، حيث أكدت فعاليته في عزل المباني ضد مخاطر الحريق، بالإضافة إلى عزل الصوت.

وقال صفدار بدامي، المدير الإداري لـ«مجموعة المكرم»: «لقد عكف فريق عمل المجموعة على إجراء العديد من التجارب والبحوث لضمان جودة وفعالية هذا المنتج وتطويره بصورة مبتكرة وفعالة للغاية تساهم في مكافحة الحرائق وعزلها والقدرة على التمدد والانتشار نسبة 300%، وهو ما يعد قيمة مضافة لمحفظة منتجاتنا».