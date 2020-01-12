نفط الهلال تنتج أكثر من 85% من الغاز الطبيعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الهلال أن الشركة تبوأت مكانة رائدة على مستوى المنطقة بفضل إمدادات الغاز الطبيعي النظيف التي توفرها لتشغيل عمليات توليد الطاقة، إذ بلغت إمدادات الغاز الطبيعي حالياً أكثر من 85% من مجموع إنتاجها.

وأضاف أن الشركة تعتزم بذل جهود مكثّفة على مدى العقود المقبلة لضمان مستقبل أكثر استدامة، حيث تطمح نفط الهلال للحد بصورة أكبر من إحراق الغاز في محطتها في خور مور في إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى تحسين برامج الاستدامة المختلفة التي تنفذها في مواقعها في إقليم كردستان وفي الشارقة وغيرها من المناطق والتي تدعو إلى التقليل من استهلاك المياه والكهرباء والوقود، حرصاً منها على مراعاة تأثير أعمالها على البيئة بصورة عامة.

وأوضح أن إمدادات الغاز الطبيعي التي وفّرتها نفط الهلال العقد الماضي بحدّ ذاتها كفيلة بتجنب 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة عوضاً عن الديزل، فأدى ذلك إلى نتائج بيئية مذهلة وكأنما أُخلِيَت شوارع الإمارات من 3 ملايين مركبة تقريباً لعامين كاملين.