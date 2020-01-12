أبوظبي تشارك المجتمع في منظومة الاستدامة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن تفاصيل مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» من 11 ـ 18 الجاري وبصفتها الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة تسلط الدائرة خلال مشاركتها الضوء على قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة تحت شعار «نحو عصر جديد لطاقة أبوظبي» والتي تبرز أيضاً سعي الدائرة نحو إشراك المجتمع في منظومة الاستدامة في الإمارة من خلال مشاركة قياداتها التنفيذية وعدد من مسؤوليها في المنتديات وتنظيم عدد من الحوارات والنقاشات الثرية بين نخبة من المتخصصين والحضور.

وتتمحور أنشطة وبرامج دائرة الطاقة حول الموضوع الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام وهو «تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، بالإضافة إلى محاور النقاش الرئيسية التي تتمثل في الشباب، والذكاء الاصطناعي، والمجتمع وتقيم الدائرة عدة أنشطة تتعلق بمحاور النقاش ضمن منصتها في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» وخلال فعاليات اليوم الأخير في مقر مدينة «مصدر».

وكشفت الدائرة أنها ستركز من خلال أنشطتها على جهودها في تمكين المرأة والشباب ومختلف شرائح المجتمع، من خلال مشاركتها في مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» وملتقى «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة».