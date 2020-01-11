إنتاج الإمارات من الطاقة المتجددة يتجاوز 8300 ميجاوات

المصدر: أبوظبي عبد الحي محمد

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة على ان إنتاج الامارات من الطاقة المتجددة تضاعف خلال السنوات العشر الماضية من 10ميجاوات عام 2009 الي اكثر من 1800ميجاوات بنهاية عام2019 كاشفا عن انه بدخول المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها حاليا والبالغ قدرتها الإنتاجية 6500ميجاوات سيصل إنتاج الامارات من الطاقة المتجددة 8300ميجاوات بحلول عام 2030.

وأوضح معاليه في كلمته اليوم في افتتاح الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا ان دولة الامارات مستمرة بقوة في استثماراتها في الطاقة المتجددة عبر تنفيذ مشاريع جديدة منها محطة الظفرة في ابوظبي واستكمال مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقال معاليه : سنواصل البحث عن فرص استثمارية جديدة خلال اسبوع ابوظبي الاستدامة. ونوه معاليه الي ان الامارات قدمت نموذجا بارزا في نشر وتعزيز وصول الطاقة المتجددة وحلولها لدول العالم خاصة الدول النامية مشيرا الي ان استثمارات شركة مصدر في25دولة تجاوزت 14مليار دولار بنهاية العام الماضي' كما تم إطلاق ثلاثة مشاريع في عام 2019للطاقة الشمسية في جزر الباهاما وبريادوس وان فنسنت وغرينادين وستواصل الامارات جهودها عبر مبادرات دعم دول البحر الكاريبي ومشاريع صندوق ابوظبي للتنمية.

وأشار معاليه الى ان الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تمثل اليوم بعد مضي عشر سنوات عليها المنصة الاهم عالميا لتعزيز التعاون الدولي وجهود التحول في قطاع الطاقة بالعالم.

ولفت معاليه الى وكالة ايرينا شهدت نموا استثناءيا في عدد الدول حيث ارتفع من 85دولة الي 161دولة عضو اضافة الي 22دولة في مرحلة المصادقة. وقال معاليه علينا ان ننشر جهود الطاقة المتجددة موضحا أن حجم الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة تضاعف من 1136جيجاوات الي 2350جيجاوات عام 2019 .

ودعا معاليه دول الوكالة للمشاركة بقوة في فعاليات أسبوع ابوظبي الاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل مؤكدا على ان الاسبوع يعد اليوم احد المنصات المؤثرة في العالم والذي يجمع سنويا صناع القرار والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص والشباب للتباحث حول الخطوات الواجب اتخاذها لدعم تحول العالم نحو الطاقة المتجددة.