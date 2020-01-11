الإمارات ترفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل نهاية العام الجاري

المصدر: ابوظبي-عبد الحي محمد

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول ابوظبي الوطنية ادنوك على ان دولة الامارات سترفع إنتاجها من البترول إلى 4ملايين برميل بنهاية العام الجاري.

وأكد معاليه في كلمته اليوم امام منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي الامريكي في ابوظبي بمشاركة أكثر من 153مسؤولا وخبيرا عالميا على ان هذه الزيادة في الإنتاج تؤكد التزام الامارات باحتياجات الأسواق العالمية من النفط كما تؤكد استمرار دولة الامارات الاستثمار بقوة في الطاقة التقليدية.

وأشار معاليه إلى ان الامارات تحقق انجازات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة مشيرا الي انها ضاعفت إنتاجها من الطاقة الشمسية 400% وتجاوزت 12جيجاوات في الامارات و25دولة.

وأكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في كلمته على الانجازات الكبيرة التي حققتها الامارات في قطاع الطاقة المتجددة مشيرا الي ان الامارات ستكون اول دولة في المنطقة تشغل محطة نووية هذا العام وهي تعد امن واكفا محطة في العالم تميزت بالسرعة في التنفيذ والكفاءة في التنفيذ.

وتحدث معاليه عن اسواق النفط مؤكدا على ان منظمة الأقطار المصدرة للبترول اوبك ملتزمة بعدم ارتفاع اسعار النفط وقال : جميع الدول الأعضاء وحلفاؤها اكثر من عشرين دولة لأيستهدفون الربح بل هم ملتزمون باستقرار السوق وتلبية الطلب.

وأكد محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية في كلمته أمام المنتدى ان دولة الامارات ستبدا تشغيل المحطة النووية الاولي هذا العام بالتعاون مع شركاؤنا. ونوه والمزايا الكثيرة للمحطة مشيرا الي انها سنمنع 21مليون طن من انبعاثات الكربون الضارة وسنكون دولة الامارات اول دولة بالمنطقة توفر الكهرباء بالطاقة النووية .

وشدد على ان تشغيل محطتنا النووية الاولي يمثل شهادة قوية لكفاءة مواطني الامارات مشيرا الي ان المحطة ستلعب دورا كبيرا في تطوير اقتصادنا.

ويواصل المنتدي العالمي للطاقة أعماله اليوم وغد بهدف استشراف مستقبل الطاقة المتجددة في العالم.