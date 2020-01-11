ثاني الزيودي: تعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الاستدامة أولوية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن تعزيز مشاركة الشباب في تحقيق توجهات الاستدامة وتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل أحد أولويات الإمارات.

وقال إنه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة شهد العقد الأخير تطوراً وتعزيزاً كبيرين في مشاركة الشباب في هذا المجال دعماً لقدراتهم الابتكارية والإبداعية لتطوير حلول تقنية تسهم في تحقيق الاستدامة.

جاء ذلك في حواره مع ممثلي الشباب ضمن منتدى الشباب والاستدامة الأول الذي نظمته (آيرينا) أمس على هامش اجتماعات جمعيتها العمومية بمشاركة البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الــ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام (آيرينا).

تحفيز القدرات

وأكد معالي الزيودي أن طاقة البشر لا تنضب وتستحدث دائماً بدعم وتحفيز قدرتهم على الابتكار وبالأخص فئة الشباب.

وقال: «عبر تحفيز هذه الطاقة وتوظيفها بالشكل المناسب يمكن الوصول دائماً إلى حلول لكل التحديات التي تواجهنا، لذا تولي دولة الإمارات الاهتمام بالاستثمار في البشر عموماً والشباب بشكل خاص أهمية كبرى لضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».

وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في «منتدى آيرينا للمشرعين 2020» أمس وقال : «إن الجزء الأكبر من مسؤولية تكثيف وتسريع وتيرة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة يقع على عاتق المشرعين وصناع القرار، لذا يجب عبر اجتماع الجمعية العمومية لـ«آيرينا» الخروج بقرارات أكثر دعماً لمسيرة تحول الطاقة عالمياً».