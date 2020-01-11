«كهرباء دبي» تناقش الحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثالثة عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، والتي تعد إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في أبوظبي.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على دعم الفعاليات والمبادرات الوطنية التي من شأنها تغيير مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة عبر مناقشة أمن ومستقبل الطاقة واستعراض واكتشاف الحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة المتنامية على مستوى العالم. وأضاف الطاير: «تلتزم الهيئة برعاية القمة العالمية لطاقة المستقبل والمشاركة فيها سنوياً، انسجاماً مع مساعيها الحثيثة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق التنمية المستدامة، والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة.

وقال إن الهيئة تؤدي دوراً محورياً في تحفيز وتسريع الاستدامة بمشاريع رائدة عالمياً في الطاقة المتجددة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات 50 مليار درهم وقدرة إنتاجية 5000 ميجاوات بحلول 2030.