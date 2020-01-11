منتدى الطاقة للمجلس الأطلسي يستشرف أجندة القطاع عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت أمس في أبوظبي أعمال الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

ويجمع الحدث الذي يعقد على مدار 3 أيام أبرز الشخصيات السياسية وقادة الفكر العالميين والإقليميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية للعام الجديد ومناقشة التداعيات الجيوسياسية والجيواقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.

وشهدت أعمال اليوم الأول جلسة نقاشية حول قضايا الطاقة والأمن والتطورات الجيوسياسية الإقليمية تحدثت خلالها كريستين فونتينروز مديرة مبادرة «سكوفكروفت الشرق الأوسط» من المجلس الأطلسي والمدير الأول السابق لشؤون منطقة الخليج العربي بمجلس الأمن القومي بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. وإلين والد زميل أول بالمجلس الأطلسي رئيس مجلس إدارة «ترانسفيرسال للاستشارات».

وقال المتحدثون في الجلسة إن تداعيات الأحداث الحالية في المنطقة لا تؤثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة متوقعين أن أسعار النفط لن ترتفع عن 70 دولاراً للبرميل على المدى القصير، حيث من الصعب التنبؤ بالأسعار على المدى الطويل نظراً لتسارع التطورات الجيوسياسية، إضافة إلى اجتماع «أوبك» في مارس المقبل لتحديد الإنتاج . وأكدت كريستين فونتينروز حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استقرار منطقة الشرق الأوسط وذلك لعدم السماح لدول مناوئة بتهديد استقرار المنطقة.. مشيرة إلى أن أمريكا تحتاج إلى نحو 20 عاماً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من النفط