عوامل تدعم انتعاش القطاع العقاري 2020

المصدر: دبي- البيان

حدد وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم التفاؤل في القطاع العقاري في دبي خلال 2020 والتي تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو وترسخ لواقع مبشر في القطاع الذي يعتبر أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي.

وقال إن نظرة التفاؤل للعام الحالي تستند على العديد من العوامل والحقائق الملموسة، وليست مجرد آمال ورفع معنويات، فهي تقوم على أساس بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها من أجل مستقبل مشرق للقطاع العقاري موضحاً أنها تتضمن في صدور وثيقة «4 يناير 2020» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي ساهمت في بث روح التفاؤل في القطاعات الاقتصادية بما فيها العقارات.