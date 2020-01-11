تسارع عمليات إنجاز مساكن الصفا على ضفة قناة دبي المائية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتزايد أعداد رافعات البناء على ضفتي قناة دبي المائية التي استثمرت فيها الإمارة 3.7 مليارات درهم، لتجعل منها وجهة سياحية جديدة. وتشهد ضفة القناة بمنطقة الصفا المحاذية لشارع الشيخ زايد، تزايد نسب إنجاز أعمال البناء في مشروعاتها وهو ما ساهم بعدم تأثر القيمة الإيجارية في المناطق المجاورة بينما شهدت أسعار بيع العقارات ارتفاعات متفاوتة حسب القرب من القناة.

وتعد قناة دبي المائية في مرحلتها الثانية، مشروعاً مشتركاً بين هيئة الطرق والمواصلات وميدان ومراس القابضة في الجهة التي تعبر شارع الشيخ زايد باتجاه الخليج العربي، وأصبحت القناة معلماً فريداً من نوعه، وخيارات مثالية للسكن والترفيه للسياح والمقيمين.

تكلفة

وبلغت تكلفة المرحلة الثانية وطولها 3.2 كم، مليارين و700 مليون درهم لتضيف 6.4 كم من الواجهات البحرية وبعرض يتراوح بين 80 و120 متراً ليصل بذلك إجمالي طول المجرى المائي الجديد والمكون من قناة دبي المائية وقناة الخليج التجاري متصلتين إلى 12 كيلومتراً؛ إذ تمتد القناة في مرحلتها الثانية من منطقة الخليج التجاري، وتعبر شارع الشيخ زايد مروراً بحديقة الصفا وشارع الوصل ومنطقة جميرا الثانية وصولاً للخليج العربي.

وكانت دبي القابضة نفذت المرحلة الأولى من القناة المائية بتكلفة مليار درهم وامتداد 9 كيلومترات بدءاً من منطقة رأس الخور، مروراً بمنطقة الخليج التجاري، ووصولاً إلى طريق الشيخ زايد ليعدُّ بذلك هذا الممر المائي شرياناً حيوياً جديداً، وإضافة مهمة سيكون لها أثرها في تعزيز الحركة السياحية لكونها ستضم العديد من المنشآت والمرافق السياحية التي ستسهم في تطويرها أيضاً مجموعة «دبي القابضة»، وذلك في إطار التزامها بتقديم مشاريع نوعية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وتمتلك «دبي القابضة» عبر ذراعها العقارية «مجموعة دبي للعقارات»، مشروع «مراسي الخليج التجاري» وهو المشروع الأكبر لتطوير امتداد قناة خور دبي ضمن «الخليج التجاري»، وبتكلفة تزيد على المليار درهم ويتضمن المشروع بناء واجهة مائية على قناة الخور بطول كيلومترين تضم أطول متنزه سياحي على مياه دبي، بالإضافة إلى بناء 5 مراسٍ لليخوت والقوارب.

سكن وسياحة

يضم المشروع وحدات سكنية ومرافق سياحية فريدة التصميم كونها عائمة على سطح مياه القناة، إضافة إلى نادٍ لليخوت والسياحة البحرية ومساحات للمنافذ التجارية والترفيهية على امتداد رصيف مائي جديد، إلى جانب مجموعة من المرافق السكينة المتنوعة والحدائق والمساحات الخضراء على امتداد القناة. وتشهد ضفاف القناة تنافساً على جذب الراغبين بالتملك الحر في مشاريع سكنية أطلقتها شركات تطوير فرعية أبرزها داماك وشوبا وعزيزي.

ويبلغ طول القناة 3.2 كلم، ويراوح عرضها بين 80 و120 متراً، وتشق طريقها نحو الخليج العربي من منطقة الخور في دبي القديمة مروراً بالخليج التجاري. وعلى طول الواجهة البحرية للمدينة يقع فندق دبليو، وفندق سانت ريجيس، ومجموعة متكاملة من المناطق الجديدة التي تواكب الحياة العصرية، كما أن القناة تحوّل قسماً كبيراً من الإمارة إلى جزيرة، ويضيف 6.4 كلم من الواجهة البحرية إلى دبي، ويوفر مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع من الأماكن العامة والمرافق، إضافةً إلى مساحة للركض يبلغ طولها 3 كلم، ومساحة للدراجات الهوائية بطول 12 كلم.

مياه ملونة

أصبحت قناة دبي المائية المستلهمة فكرتها من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، من أبرز معالم دبي منذ إنشائها عام 2017. تجسد هذه القناة المائية أهم المشاريع الهندسية المبتكرة في دبي، تتميز بالمياه الملونة التي تضفي جمالية خاصة على المكان. نقدم لك في مدونة ماي بيوت بعض المعلومات عن قناة دبي المائية للتعرف على هذا المكان المذهل الذي يستحق الزيارة.

وتضم منطقة الواجهة المائية مضمار ركض يبلغ طوله 3 كم، ومسار للدراجات الهوائية يبلغ طوله 12 كم، بالإضافة إلى الشلال الاصطناعي الذي يقع عند تقاطع شارع الشيخ زايد والقناة. كذلك تتوفر 5 جسور للمشاة، حيث يمر 3 منها عبر القناة. يمكن للزوار المرور فوق القناة بكل سهولة والاستمتاع بالمناظر الساحرة من أعلى الجسر. تتميز شقق للإيجار في الخليج التجاري بقربها من القناة، كما تقع منطقة الحبتور الجديدة على امتداد ضفاف قناة دبي.

وجهة

صُممت قناة دبي المائية لتشكل وجهة بحرية تتيح خيارات عقارية فاخرة مع إطلالات خلابة على معالم دبي ومياه الخليج. وتوفر مناطق متنوعة مخصصة للمشاريع متعددة الاستخدامات، والمطاعم الراقية، والفيلات الحصرية والأبنية متوسطة وعالية الارتفاع.