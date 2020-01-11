دبي مقصد الأثرياء الأول في العالم

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تصدرت دبي قائمة أكثر مقاصد الأثرياء فخامة في العالم ضمن قائمة نشرتها منصة «Culture Trip» البريطانية، وضمت 16 مقصداً عالمياً، تفوقت الإمارة فيها على بعض من أكثر المقاصد عراقة على غرار لوس أنجليس، وزيوريخ، وجنيف، وهونغ كونغ، ونيويورك، وباريس، وموناكو، ولندن.

وأشار التقرير إلى أن دبي لم تكن قبل ثلاثة عقود فقط سوى مدينة عادية كسائر المدن، فيما أصبحت اليوم، مدينة عصرية صُممت وطورت لتكون وجهة سياحية عالمية ومقصداً لاستضافة كبار الأثرياء. وقال التقرير إنها تتضمن التسوق في كبرى دور الأزياء العالمية، وكذلك القيام برحلات يومية على متن اليخوت الفاخرة، والإقامة في أكثر الفنادق رقياً وفخامة، ورحلات السفاري.

ويمثل أفق المدينة على نحو رائع عظمتها الكلية، بما تعج به من العديد من المعالم الفاخرة مثل برج العرب، وناطحات السحاب والأبراج ولا سيما أعلاها في العالم برج خليفة بطوابقه الـ160. وعلى صعيد متصل، حلت دبي في المركز الثاني في قائمة أفضل عشر وجهات سياحية عالمية في 2020 نشرها حديثاً موقع «ترافل بلاس-كندا».

وقال الموقع في سياق تقريره، يُفتتح معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي في 10 أكتوبرالمقبل، حيث يتوقع أن يشهد عروضاً من مختلف دول العالم. وباعتباره المعرض العالمي الأول الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا أو جنوب آسيا، لذلك فإن المنظمين عازمون على جعله حدثاً أسطورياً.

ويقام المعرض كما أسمته مجلة «فوربس» على مفهوم الذكاء البشري والإنجاز تحت شعار «تواصل العقول - صنع المستقبل».