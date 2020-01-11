«الإمارات» تشغّل «إيه 380» بين دبي وغلاسكو

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تعود طائرة إيرباص A380 إلى خط طيران الإمارات اعتباراً من مارس المقبل المتجه لغلاسكو وذلك في ضوء قرار توسعة خدمة المطار مع دبي، لمدة عام وذلك وفق ما ذكرته صحيفة «سكوتش صن».

وبحسب الصحيفة فإن طائرة A380، ستطير بين غلاسكو ودبي على ثلاثة مستويات، بـ14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً مسطحاً في درجة رجال الأعمال و399 مقعداً واسعاً في الدرجة السياحية.

وقال مارك جونسون، العضو المنتدب في مطار غلاسكو إن قرار طيران الإمارات بتشغيل خدمة يومية على مدار العام باستخدام طائرة إيرباص A380 يؤكد التزام شركة الطيران المستمر بمطار غلاسكو ومسافريه، مضيفاً أن المطار استثمر بشكل كبير في البنية التحتية الدولية للمطار، لتحسين تجربة النقلات ذات المسافات الطويلة، والمسافرين العام الماضي. وشمل ذلك بناء أول كوبري هوائي ثلاثي في اسكتلندا. وأفاد أن عودة هذه الطائرة شهادة على شعبية خط دبي المستمرة مع العملاء.