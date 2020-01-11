العالم يبحث في أبوظبي مستقبل الطاقة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة أكثر من 175 دولة.

ويشكل الأسبوع منصة عالمية للترويج لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم والاستثمار فيها، وتعد الدورة الحالية الأكبر من نوعها منذ عام 2008، حيث يشارك فيها أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 150 وزيراً ونائب وزير ومديراً لمنظمات دولية وإقليمية، وأكثر من 850 شركة عالمية، وأكثر من 35 ألف مشارك، ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات الدورة الجديدة أكثر من 11 مليار دولار.

وتبدأ أولى فعاليات الأسبوع اليوم بحدثين كبيرين، أولهما اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في جزيرة السعديات، وتبحث الجمعية على مدار يومين خطط الوكالة المستقبلية وتوجهها الميداني، كما تناقش خريطة طريق للطاقة المتجددة في العالم حتى 2050 معتمدة على تقريرها السنوي الجديد 2020 «تحول نظام الطاقة».

كما تنعقد صباح اليوم اجتماعات منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي الأمريكي في أبوظبي بحضور أكثر من 153 شخصية دولية مؤثرة أبرزهم معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، ومحمد سانوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويناقش الملتقى على مدار يومين التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في المنطقة والعالم.

وتنطلق يوم الاثنين المقبل القمة العالمية لطاقة المستقبل بحضور رؤساء الدول والوزراء والوفود الرسمية للدول، وتشهد فعاليات القمة توزيع جائزة الشيخ زايد للاستدامة.

كما تضم الفعاليات معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ، وكذلك ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، ومركز شباب من أجل الاستدامة، ويختتم الأسبوع فعالياته بمهرجان كبير في مدينة «مصدر».