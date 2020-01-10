«فوربس»: «مي دبي» ضمن 20 فندقاً مثيراً في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت مجلة «فوربس» الأمريكية فندق «مي دبي» ضمن 20 فندقاً جديداً مثيراً حول العالم من المُنتَظَر افتتاحها خلال العام الجاري. ونشرت المجلة، أمس، تقريراً خاصاً عن الفنادق الــ20 جديدة، وتضمن التقرير نبذة عن كل فندق منها.

وذكر التقرير أنه من المتوقع افتتاح فندق «مي دبي» خلال الشهر المقبل، وأضاف أن المعمارية العالمية الراحلة زها حديد هي التي وضعت التصميمين المعماريين الخارجي والداخلي للفندق الجديد، حيث يقع الفندق داخل مبنى «ذي أوبوس» الباهر الذي صممته المعمارية العبقرية بالكامل، وجرى افتتاحه منذ عامين، بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

وأفاد التقرير بأن الفندق يتكون من 74 غرفة و12 جناحاً، فضلاً عن 94 شقة فندقية مزودة بخدمات كاملة، مضيفاً أنه سوف يشمل 3 مطاعم فاخرة، فضلاً عن 15 مطعماً أخرى منتشرة في أرجاء «ذي أوبوس» كافة.

وأوضح التقرير أن «مي دبي» سيشمل أيضاً حماماً للسباحة ومنصة استرخاء بجواره تتيح إطلالة بانورامية على معالم دبي كافة، ومركزاً فاخراً للاسترخاء والتدليك. وذكر أنه لم يجرِ الإعلان بعد عن أسعار الغرف في «مي دبي» عند افتتاحه.