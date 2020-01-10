176 ملياراً تجارة أبوظبي خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي إلى 176 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 وفق أحدث أرقام أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أمس.

وحافظت تجارة إعادة التصدير للإمارة على نشاطها مرتفعة إلى نحو 43.77 مليار درهم من يناير و حتى نهاية أكتوبر بزيادة 11.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018. واستمرت عملية الترشيد الاستهلاكي وهو ما ظهر جلياً من خلال انخفاض قيمة واردات أبوظبي من يناير إلى أكتوبر2019 إلى 85.3 مليار درهم تقريبا فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 47 مليار درهم.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر تجارة مع أبوظبي في أكتوبر بمبادلات 5 مليارات درهم .