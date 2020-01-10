خطابات الضمان المصرفية الأعلى في 4 سنوات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

قفزت خطابات الضمان المصرفية إلى قرب 110 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلةً أعلى مستوى منذ 4 سنوات، لتعكس النشاط القوى الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية، خاصة التجارة والصناعة والعقارات. وكشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن أن خطابات الضمان المصرفية بلغت بنهاية نوفمبر 109 مليارات و925 مليون درهم مقابل 100 مليار و995 مليون درهم نهاية نوفمبر 2018 بزيادة 8.9 مليارات درهم بنمو سنوي 8.8 %.

وأصدرت البنوك العاملة في الدولة، خلال الفترة من ديسمبر 2018 - نوفمبر 2019، خطابات ضمان بنحو 10.2 مليارات درهم، منها 3.2 مليارات خلال الربع الأول مقابل 1.65 مليار درهم للربع الأول 2018 بزيادة 1.62 مليار درهم بنمو 98.2 %، كما أصدرت البنوك خلال النصف الثاني من 2019 خطابات ضمان بقيمة 3.1 مليارات درهم.

وخلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، أصدرت البنوك خطابات بـ8.5 مليارات درهم، لتعكس النشاط القوى للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، بعد أن تراجعت بنحو 5 مليارات درهم من يونيو إلى سبتمبر 2019، وهي فترة الصيف.