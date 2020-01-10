الناقلات الوطنية إلى العراق مجدداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد بعد أن ألغتها أمس نتيجة حالة التوتر والأوضاع غير المستقرة التي شهدتها المنطقة. وأكدت طيران الإمارات أن رحلاتها الجوية إلى العاصمة العراقية تسير وفق الجدول المخطط دون أي تغيير.

وقال متحدث باسم فلاي دبي إن رحلات الناقلة إلى العاصمة العراقية أصبحت تعمل وفق الجدول المعتاد، وهذا يشمل رحلات الطيران FZ 211، وFZ 212.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنةً توصيات بتقييم المخاطر في المناطق ‏التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة.