«موديز» تؤكد تصنيف الإمارات عند Aa مستقر

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت «موديز» تصنيف الإمارات عند Aa وتثبيته في درجة مستقر كما ثبتت في الوقت نفسه تصنيف أبوظبي الائتماني عند Aa مستقر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أمس بعنوان «النظرة المستقبلية لدول التعاون 2020»: إن أصول الصناديق السيادية الواسعة ظلت عاملاً رئيسياً لدعم الائتمان في المنطقة والإمارات خاصة مضيفة أن التصنيف يعكس توقعاتها بأن تظل قوة الدولة المالية مرتفعة للغاية مدعومة بمستويات ديون حكومية منخفضة للغاية وأصول صناديق الثروات السيادية مرتفعة للغاية واحتياطات هيدروكربونات ضخمة والتي بدورها تدعم تقييم القوة الاقتصادية.

وفي ما يخص أبوظبي أبرز التقرير الدعم غير المشروط للحكومة الاتحادية الذي يدعم تصنيف الإمارات كما أقر بإمكانية زيادة متوسطة الأجل في النشاط الاقتصادي والإيرادات من قطاع النفط والإصلاحات التي تهدف إلى تطوير القطاع غير النفطي.