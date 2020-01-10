عام استثنائي للمعارض في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

توقع مسؤول في مركز دبي التجاري الدولي أن يشهد قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي موسماً استثنائياً خلال العام الجاري مع تنامي أهمية ومكانة الإمارة كمركز دولي رائد للمعارض والفعاليات، مشيراً إلى أن النشاط في هذا القطاع الحيوي سيأخذ زخماً أكبر مع انطلاق إكسبو دبي 20 أكتوبر المقبل وكذلك افتتاح مركز دبي للمعارض ضمن موقع الحدث في نفس اليوم.

وتشير الأرقام الأولية لأعداد العارضين المشاركين في المعارض التجارية والمعارض والأحداث المتخصصة التي سيتم تنظيمها في مركز دبي التجاري الدولي إلى تسجيل نمو ملحوظ في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية.

ويتسع مركز دبي للمعارض لـ 15 ألف شخص ويوفر منصة عالمية المستوى لاستضافة المؤسسات ومنظمي الأحداث والفعاليات والمشاركين في إكسبو 2020 دبي، وشركائه، على مدى الأشهر الستة لانعقاد أكبر تجمع من نوعه للعقول المبدعة في العالم.