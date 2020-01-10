الأسهم تربح 9.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 9.5 مليارات درهم في ختام جلسة، أمس، مقتفيه أثر مكاسب حققتها الأسهم العالمية. وصعد سوق دبي بنسبة 1.32 % أو ما يعادل 35.78 نقطة، ليغلق عند 3749.26 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.12 % أو ما يوازي 56.33 نقطة، ليقفل عند 5075.69 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والعقارات والطاقة. وتحسنت السيولة نسبياً مع اقترابها من 400 مليون درهم، إذ بلغت 392.4 مليوناً موزعة بواقع 219.3 مليوناً في دبي و173.14 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 230.3 مليون سهم منها 185.3 مليوناً في دبي و44.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4827 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية والإقليمية سرعان ما عوضت خسائرها مقتفية أثر المكاسب القوية التي حققتها معظم الأسواق العالمية، أول من أمس، بعد خطاب الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب.

سوق دبي

وأسهم في ارتفاع سوق دبي صعود قطاع العقار بدعم مكاسب «إعمار للتطوير» 4.02% و«داماك» 3.86% و«أرابتك» 2.54% و«إعمار مولز» 1.63% و«إعمار العقارية» 1.5%. كما زاد قطاع البنوك 1.13% على وقع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.27% و«الإمارات دبي الوطني» 1.19%. وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.56% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.89% و«دبي للاستثمار» 1.59% فيما استقر «شعاع» دون تغيير. فيما صعد قطاع النقل بنحو 0.78% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.29% و«أرامكس» 0.29%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً 49.5 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» بسيولة 35.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 26.2 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة «المصرف الخليجي» صاعداً 11.25%، فيما لم يتراجع سوى سهمي «دار التكافل» و«دو» بنحو 5.57% و0.18% على التوالي.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 1.34% بدعم «أبوظبي الإسلامي» بعدما ربح 2.26% و«أبوظبي التجاري» 1.67 % و«أبوظبي الأول» 1.33 %، وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.61 % مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزادت قطاع العقار 2.68% مع ارتفاع «الدار» 2.87%، وصعد قطاع الطاقة 1.31% بدعم ارتفاع «طاقة» 2.45% و«أدنوك للتوزيع» 2.05 % و«دانة غاز» 0.67%. بينما تراجع قطاع الاستثمار وحيداً بنحو 0.58% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 1.05% رغم صعود «إشراق» 0.32%.

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً نحو 33.4 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» بسيولة 31.1 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات 28.2 مليون درهم. وسجل «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 12% فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنحو 8.64%.

رسائل احتيالية

حذرت شركة «الأنصاري للصرافة» من الرسائل الاحتيالية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي ربح جائزة مادية كبيرة. وقالت الشركة، في رسالة وجّهتها إلى عملائها عبر الهواتف المتحركة أمس: «في حال تلقيت رسائل احتيالية، يرجى إبلاغ السلطات المختصة وتجنب مشاركة بياناتك الشخصية». وانتشر مؤخرا قيام بعض الأشخاص بممارسات احتيالية تستغل اسم هيئات وشركات شهيرة بالدولة. (أبوظبي - رامي سميح)