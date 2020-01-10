21 % نسبة تمثيل المرأة بقطاع طاقة الرياح

المصدر: أبوظبي - البيان

تصدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» تقريراً جديداً حول تمثيل المرأة في قطاع طاقة الرياح خلال حفل عشاء للسيدات، تشارك في إقامته البعثة الإماراتية لدى «آيرينا» اليوم بالتعاون مع الوكالة وذلك في ختام اليوم الأول من الاجتماع العاشر للجمعية العمومية لـ «آيرينا» في أبوظبي. وينعقد الاجتماع من 10 إلى 12 يناير في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي

وتمثّل المرأة حالياً ما نسبته 32% من العاملين في قطاع الطاقة المتجددة بشكلٍ عام، مقارنةً بنسبة 22% في قطاعات الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، حسبما أظهرت دراسة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2019. وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في مجال طاقة الرياح 21%، ما يشير إلى أن هذا المجال يواجه تحدياً كبيراً في استغلال الكفاءات النسائية بالشكل الأمثل، وتذليل العوائق التي تحول دون مشاركتهن وتمكينهن وتطورهن في هذا القطاع. ويرتكز التقرير، الذي سيتم إصداره ومناقشته خلال الفعالية المسائية «المرأة في قطاع الطاقة المتجددة»، على نتائج دراسة اشترك في تنفيذها كل من «آيرينا» والمجلس العالمي لطاقة الرياح، والشبكة العالمية للمرأة من أجل تحول الطاقة.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا»: «حرصت قيادتنا الرشيدة على إعطاء مسألة المساواة بين الجنسين مكانة متقدمة ضمن استراتيجياتها بعيدة المدى، فيما تَعتبر الإمارات قطاع الطاقة المتجددة عنصراً رئيسياً في تحقيق هدفها المتمثل في تمكين المرأة لإحداث تأثير إيجابي مستدام. ومع توقع زيادة التوظيف في قطاع الطاقة المتجددة، هناك فرص كبيرة لتعزيز التوازن بين الجنسين في إطار التحول العالمي الذي يشهده قطاع الطاقة، والذي برهنت الإمارات على ريادتها للجهود الهادفة إلى تحقيقه. وتمت إضافة قرابة الأربعة ملايين وظيفة إلى قطاع الطاقة المتجددة بين عامي 2011 و2019، وفق تقديرات «آيرينا»، وبالتالي فإن القطاع يتيح فرص عمل متنوعة، تتطلب مواهب ومهارات مختلفة».