«إعمار» تطلق «برج كراون» بمنطقة دار الأوبرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، إطلاق «برج كراون» السكني الذي يتألّف من 44 طابقاً، ويتربّع على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة الذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على دبي أوبرا وبرج خليفة. وتولّت شركة «إل دبليو كيه بارتنرز»، التي تتّخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تصميم البرج الجديد الذي يضم 440 شقة سكنيّة من 1، 2 و3 غرف نوم، تطلُّ جميعها على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً. وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: «سيكون برج كراون واحداً من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي، ونحن نثمّن الدور الذي قامت به شركة «إل دبليو كيه بارتنرز» في تصميم البرج الذي يمثّل إضافةً جديدةً إلى أفق وسط مدينة دبي المتألّق، وسيوفّر برج كراون بما يضمّه من مرافق وإطلالات مباشرة على منطقة دار الأوبرا وبرج خليفة فرصاً استثمارية مميزة».

وراعت إعمار في تصميم البرج كلّ التفاصيل والعناصر التي تضمن راحة السكان، إذ يبعد خطواتٍ قليلة عن أبرز معالم دبي التي تتضمّن برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي، إلى جانب حديقة البرج ودبي أوبرا، ونحو 10 دقائق فقط بالسيّارة من مطار دبي الدولي. كما يتوافر للبرج مدخل مباشر من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، إلى جانب باحة مخصصة لتحميل وإنزال سكان البرج وركّاب سيارات الأجرة.

وسيحظى سكّان برج كراون بقاعة استقبال ذات تصميمٍ مميز، إضافةً إلى قاعةٍ متعددة الاستخدامات يمكن الاستفادة منها واستخدامها مكاناً لعقد الاجتماعات والتواصل مع السكان الآخرين. كما يزخر البرج بشرفة ترفيهية فسيحة تضم العديد من المزايا الخارجية، مثل المساحات الخضراء المخصصة للاسترخاء والراحة، ومنطقة لعب الأطفال، والمنطقة المخصصة للشواء، إلى جانب حوض سباحة للأطفال والكبار. إضافة إلى ذلك، يوفّر سطح البرج لسكّانه تجربةً متميزة للاستمتاع بمساحة خارجية ذات إطلالة ساحرة على برج خليفة. ومن المرافق المبتكرة التي يضمها برج كراون أيضاً جسر مُشاة يربطه من جهة القاعة المتعددة الاستخدامات، بالبرج المتاخم له المكسوّ بمواد عاكسة خلال النهار ومكشوفة خلال الليل.