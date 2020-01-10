«مصدر» تطور مشروع طاقة شمسية في أذربيجان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان، لتولي مهام تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 200 ميجاواط في أذربيجان.

وبحضور علي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعبدالله الشامسي، القائم بأعمال سفارة الامارات في أذربيجان، وقّع كل من برويز شهبازوف، وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، اتفاقية تنفيذ المشروع، وذلك ضمن مراسم خاصة أقيمت أمس في العاصمة باكو.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «مصدر» تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 200 ميجاواط، وستقع المحطة على بعد 75 كلم جنوب غرب باكو. ومن المقرر إنجاز كل العمليات المالية للمشروع مع نهاية عام 2020، في حين يتوقع أن تبدأ عملية التشغيل التجاري في عام 2022.

وقال برويز شهبازوف: سيسهم تعاوننا مع مصدر، وهو أول تعاون لنا مع شريك أجنبي بقطاع الطاقة المتجددة، في تحقيق أهدافنا للاستدامة والطاقة النظيفة والوصول إلى تطلعاتنا. وقال محمد الرمحي: نفخر في «مصدر» بتسخير خبرتنا العالمية التي تمتد لأكثر من عشرة أعوام في تطوير مشاريع طاقة متجددة ذات جدوى تجارية في أكثر من 30 دولة، لتطوير أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق الخدمية في أذربيجان.