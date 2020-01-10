3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 754 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم، و682 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الوصل، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة السطوة. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 158 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 143 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.6 مليار درهم منها 109 رهونات أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و165 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 634 مليون درهم ورهن في منطقة المركاض بقيمة 475 مليون درهم.