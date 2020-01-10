«دانوب العقارية» تنجز مشروع «ريزورتز»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة دانوب العقارية أمس بإنجاز أكثر من 444 وحدة سكنية في إطار مشروعها «ريزورتز» بقيمة 300 مليون درهم. وتم إطلاق المشروع في 2017 وبيع بالكامل بعد أسابيع قليلة من إطلاقه، وتم الانتهاء من المشروع في الأسبوع الأول من 2020 .

وتم تطوير «ريزورتز» في شكل منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم مع مساحة اجتماعية خضراء، وحوض سباحة مفتوح، مع منطقة للشواء ومنطقة لعب للأطفال.

واستمد المصممون إلهامهم من التصميم الكلاسيكي في أوروبا في القرن الثامن عشر.

وتم اختيار الأعمدة استناداً إلى عدد من المراجع التاريخية التي نظر إليها المصممون في ميدان بيازا ديل دومو التاريخي في فلورنس بإيطاليا، وفيما يتعلق بالإضافة المحلية، أضاف المصممون شجرة «الغاف» في منطقة التجمع.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: هذا هو أول إنجاز لمشروع في العام الجديد لنبدأ 2020 بنبرة إيجابية للغاية، وهذا هو مشروعنا الثالث الذي استكمل في 7 أشهر فقط، وبسبب إكسبو، نعتقد أن الطلب على المنازل سيرتفع لذلك نعرض العديد من الوحدات على السياح كمنازل للعطلات، ويستفيد مستثمرونا ومشترونا من الطلب المتزايد.