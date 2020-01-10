تنفيذ 35 % من بناء «كريك فيوز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري إنجاز 35 % من أعمال الإنشاءات في مشروعها «كريك فيوز» حتى الآن. ويقع المشروع الذي يطرح بنظام التملك الحر على خور دبي في مدينة دبي الطبية، ومن المقرر اكتمال هذا المشروع بحلول الربع الأول من العام المقبل 2021، حيث تم بالفعل إنجاز 72 % من الهيكل الخارجي، و10.5 % من أعمال الطابوق.

ويضم المشروع المكون من 19 طابقاً: 634 وحدة سكنية تتراوح بين 396 استوديو و218 شقة من غرفة واحدة، و20 شقة من غرفتين، إضافة إلى منطقة للمحلات التجارية على مساحة قدرها 33,341 قدماً مربعة.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في عزيزي للتطوير العقاري: يعد كريك فيوز أحد المشاريع السكنية القليلة المتاحة بنظام التملك الحر في مدينة دبي الطبية، وطرحنا هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في هذا الموقع الاستراتيجي القريب من أبرز معالم المدينة ومناطقها المهمة، وفي هذه المنطقة الواعدة التي تبرز حالة التقدم السريع والرؤية الطموحة لدبي.