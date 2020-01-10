«هواوي» تتوقع مبيعات أكبر لنسخة 5G من «مايت 30 برو»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع كيث ليبو المدير الجديد لمجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين» في الإمارات أن تتفوق مبيعات نسخة 5G من هاتف «هواوي مايت 30 برو» على مبيعات نسخة 4G من الهاتف نفسه في الإمارات هذا العام، وذلك وفقاً لاستبيان أجرته في ديسمبر الماضي كشف عن رغبة نسبة كبيرة من المشاركين في اقتناء نسخة 5G لدى توفره في الدولة.

وأوضح ليبو أن خطط الإمارات الرائدة في نشر تقنيات واستخدامات الجيل الخامس وزيادة رقعة مناطق تغطية الجيل الخامس في الإمارات علاوة على المزايا العديدة الفائقة للهاتف «مايت 30 برو5G» الذي يدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA والمزود بمعالج معالج «كيرين»Kirin 990 5G الجديد، ستجعل من الهاتف أحد أهم محركات نمو الشركة في الدولة هذا العام.

ولفت إلى أن مبيعات منتجات «هواوي» في الإمارات ارتفعت العام الماضي بنسبة 40%، متوقعاً استمرار تحقيق ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية نمو تدريجي هذا العام، وارتفاع عدد التطبيقات المتوفرة على «متجر هواوي» للتطبيقات، فيما نمت مبيعات الشركة عالمياً بنسبة 18% لتصل إلى 122.2 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف: الإمارات هي الأولى عربياً والرابعة عالمياً في إطلاق واستخدام شبكات 5G، وأعتقد أن تطور هذه التقنية في الدولة سيساعد «هواوي» على تحقيق إحدى أهم أولوياتها في الدولة هذا العام وهي دعم استراتيجية «النظام البيئي للأجهزة» التي تعتمد على نشر استخدام مجموعة من المنتجات المترابطة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي تنوي الشركة الصينية إطلاقها تباعاً في الإمارات والمنطقة.

ويبدأ تسجيل الاهتمام المسبق عبر شبكة الإنترنت على هاتف «هواوي مايت 30 برو 5G» في 15 يناير وسيحصل المستخدمون على جهاز تثبيت الهاتف المحمول «أوزمو 3» وشاحن سيارة لاسلكي وضمان لمدة سنتين مع كل طلب مسبق للهاتف. وسيتوفر الهاتف للبيع في متاجر تجربة «هواوي» ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بدءاً من 23 يناير.