«أكسنتشر» تستحوذ على «سيمانتِك» من «برودكوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكسنتشر»، الشركة العالمية للخدمات الاحترافية، استحواذها على أعمال شركة «سيمانتِك» لخدمات الأمن السيبراني من «برودكوم»، في صفقة لم يُكشف عن تفاصيلها المالية.

وسيسهم الاستحواذ الجديد بجعل «أكسنتشر سيكيوريتي» واحدة من الشركات البارزة في تقديم خدمات الأمن السيبراني المُدارة، بما يُعزز قدراتها على مساعدة الشركات في توقع التهديدات السيبرانية واكتشافها، والتصدّي لها بفاعلية وسرعة.

وتشمل محفظة «سيمانتِك» لخدمات الأمن السيبراني خدمات مراقبة وتحليل التهديدات السيبرانية العالمية، عبر شبكة مراكز عمليات أمنية، وخدمات الاستشارات الفورية، والاستخبارات عن التهديدات المخصّصة التي تتعرض لها القطاعات المختلفة، والاستجابة للطوارئ والحوادث. وتتوزع مراكز العمليات الأمنية الستة للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وأستراليا وسنغافورة واليابان. وتدعم «سيمانتِك» خدماتها الأمنية المُدارة عبر نظام أساسي قائم على نظام السحابة يضمن تدفقاً مستمراً لبيانات الاستخبارات عن التهديدات التقنية والسيبرانية باستخدام بوابة قابلة للتخصيص.

وقالت جولي سويت، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: «أصبح الأمن السيبراني من أكثر ضرورات العمل إلحاحاً لدى جميع المؤسسات . ومع استحواذنا على أعمال «سيمانتِك» لخدمات الأمن السيبراني ستوفر أكسنتشر مجموعة من أكثر الخدمات المُدارة شمولاً لاكتشاف تهديدات الأمن السيبراني وإدارتها».