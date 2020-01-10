«تنظيم الاتصالات» تعقد ورشة لهاكاثون الإمارات

المصدر: دبي – البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة خاصة للتعريف بهاكاثون الإمارات 2020، وذلك في مقرها في دبي بحضور منسقين من الجهات الاتحادية وعدد من الجهات المحلية مثل هيئة الطرق والمواصلات دبي ودائرة التخطيط والمساحة الشارقة، حيث هدفت الورشة إلى تعريف الحضور بمبادرة هاكاثون الإمارات 2020، ومستجدات الهاكاثون في هذا العام ودعم هذه المبادرة لعام الاستعداد للخمسين.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: تنطلق رحلة هاكاثون الإمارات 2020، والتي تأتي استكمالاً لما حققه الهاكاثون في نسختيه السابقتين، حيث استطعنا استقطاب 434 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، وحفزناهم لتقديم أفضل الأفكار والمشاريع الإبداعية، وقمنا باختيار أفضل تلك المشاريع ودعمناها من خلال حاضنات أعمال، لتكون مشاريع ناجحة قادرة على المساهمة في تحقيق رؤى الدولة، واليوم نفتح الباب مجدداً لمزيد من الشباب المبدعين، ليقدموا ما في جعبتهم من أفكار نيرة، سنعمل معهم على تطويرها وتحسينها بما يجعلها مشاريع ناجحة تدعم توجه الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.