شراكة بين «كيا موتورز» و«ميماك أوجلفي»

المصدر: دبي - البيان

تعاقدت شركة «كيا موتورز» الشرق الأوسط وأفريقيا مع شركة «ميماك أوجلفي» لإدارة جهود العلاقات العامة الخاصة بها، ضمن شراكة متعددة الأسواق تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الأحدث من نوعها لشركة السيارات الضخمة. وستتم إدارة هذه الأعمال من قبل مكاتب شركة «ميماك أوجلفي» في دبي بالإمارات، وتشمل عدة أسواق كبرى، من بينها الجزائر والمغرب ومصر والعراق والأردن والسعودية والكويت ولبنان وعُمان وقطر وجنوب أفريقيا.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات شركة «كيا موتورز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نشهد تغيّراً متسارعاً في قطاع السيارات، ونحن مصممّون على تحسين قوة علامة كيا التجارية وسمعتها، وإذ نؤمن بأهمية الجهود المشتركة، فإننا ننوي اغتنام مختلف الفرص التي تحملها هذه المرحلة المتسمة بالتغيير، بمساعدة شركة «أوجلفي». ومن شأن هذه الشراكة أن تتيح لنا دعم موزعينا بشكل أفضل في المنطقة من خلال نقطة اتصال واحدة ورسائل موحدة».

وقالت سعدة حمد، المديرة الإقليمية لقسم العلاقات العامة والتأثير في شركة «ميماك أوجلفي»: «نتولى هذه المهمة مزوّدين بسنوات من المعرفة والخبرة في قطاع السيارات والنقل. ولدينا سوياً فرصة لأن نزيد من محبة كيا وسياراتها في المنطقة».