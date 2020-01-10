«لافي» توقع عقد فندق بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات لافي، التي يقع مقرها الرئيس في سنغافورة، دخول منطقة الشرق الأوسط مع توقيع عقد فندق وشقق لافي جاردنز الفندقية في دبي. وتعد هذه الخطوة بداية انطلاق استراتيجية توسع المجموعة في المنطقة بهدف أن يكون لها 10 فنادق، عاملة وتحت التطوير، بحلول عام 2025. الفندق المبني حديثاً يضم 253 غرفة ويوفر خيارات متنوعة تشمل ستوديوهات وشققاً فندقية بغرفة نوم واحدة. ومن المنتظر افتتاحه في يناير 2020.

وقال محمد حسن، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط بفنادق ومنتجعات لافي: متحمسون للغاية لتوسيع حضورنا وراء منطقة آسيا المحيط الهادئ، ويسعدنا أن نبدأ في الشرق الأوسط بأول فنادقنا في دبي، والذي سيتم تشغيله تحت أحدث علاماتنا التجارية الفاخرة «لافي جاردنز». وهذا الفندق، إلى جانب موقعه الممتاز في الصفوح، يمنحنا فرصة ممتازة لدخول سوق الفنادق في المنطقة في وقت مثير مع استعداد الإمارات لاستضافة العالم في دبي إكسبو 2020.