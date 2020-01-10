«يو إل» تسعى لافتتاح مختبر في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

عقدت منظمة «يو إل» العالمية لعلوم الأمن والسلامة، ورشة في دبي مؤخراً، حيث حثت كل المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط للامتثال للمعايير الدولية والإقليمية عند استخدام منتجات الألياف البصرية أو ما يعرف بالألياف الضوئية، وذلك لتجنب أي حوادث محتملة. يأتي ذلك فيما افتتحت «يو إل» مؤخراً منشأة اختبار في السعودية بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية، وأعربت عن تطلعها لتأسيس مختبر جديد لنفس الهدف في أبوظبي.

واستضافت «يو إل» ورشة العمل في دبي للأهمية الكبيرة التي يلعبها الشرق الأوسط في تطوير واستخدام هذه الألياف، ولمناقشة كيف يمكن أن تساعد اختبارات الألياف البصرية في تطوير بنية تحتية آمنة وموثوقة، خاصة أن الإصابات والوفيات والأضرار المرتبطة بالألياف البصرية كبيرة.